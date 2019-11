Paura a Dallas, un fulmine colpisce una stazione di servizio e apre una voragine

Quello che è successo a pochi chilometri da Dallas, in Texas, ha dell’incredibile. La notizia subito ha fatto il giro del web grazie alla prontezza di un repoter che ha condiviso il video su Twitter. La stazione di servizio di Forth Worth, una città poco distante dal centro di Dallas, è stata colpita da un fulmine. La potenza è stata tale che la scarica elettrica ha finito per creare una voragine di cinque metri.

Il video in questione riporta quello che è accaduto nella sera durante una tempesta di fulmini. Una scarica si abbatte sulla stazione di servizio ed è così forte che lo schermo delle telecamere di sorveglianza si illumina quasi a giorno. Il reporter Chris Sedaghi, uno dei primi che ha ripreso l’accaduto, ha mostrato inoltre anche i danni provocati dal fulmine. La scarica ha scavato una profondissima voragine lasciando attorno a sé una marea di detriti. Per fortuna nonostante l’intensità del fenomeno atmosferico non ci sono né morti né feriti. Solo danni strutturali. Un fenomeno che desta molta curiosità dato che, almeno negli Stati Uniti, sono piuttosto frequenti.

La voragine sarebbe stata causata da un’esplosione di una pompa diesel di 180 chilogrammi, ma le autorità stanno svolgendo ancora le prime indagini sul caso. La gittata è stata comunque fuori dal normale dato che i detriti sono finiti a oltre 20 metri di distanza dal punto in cui è caduto il fulmine.