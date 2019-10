Paura a Oslo, ruba ambulanza e si lancia sui pedoni: feriti

Piomba il terrore in Norveglia. Un uomo, a quanto si apprende armato, ha rubato un'ambulanza a Oslo travolgendo diversi pedoni prima di essere bloccato e fermato dalla polizia dopo uno scontro a fuoco. "Abbiamo il controllo dell'ambulanza che è stata rubata da un uomo armato", ha scritto la polizia su Twitter. Che poi ha aggiunto: "Sono stati esplosi colpi per fermare il sospettato, che non è gravemente ferito". Al momento non ci sono ipotesi sulla motivazione del gesto.

L'emittente pubblica Nrk ha riferito che varie persone sono state travolte dal mezzo, tra cui due gemellini di sette mesi che si trovavano in passeggino e una coppia di anziani. I bimbi sarebbero stati ricoverati insieme alla madre. Citando testimoni, l'emittente ha affermato che la polizia ha sparato contro gli pneumatici dell'ambulanza e l'uomo alla guida ha risposto al fuoco. Un massiccio dispiegamento di polizia è stato inviato sul posto.

Secondo le ultime indiscrezioni, la polizia norvegese starebbe cercando un secondo sospetto, una donna. La polizia descrive la ricercata come una donna con pelle chiara, alta più o meno un metro e 65, capelli castani leggermente ricci. Indossa una giacca nera e potrebbe essere ubriaca.