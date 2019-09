Il pedone riprende il ciclista che passa col rosso: lui reagisce così

Un ciclista sfreccia sulle strade di Londra. Poi, all'improvviso si ferma, si volta, si dirige verso un passante e gli sferra una testata, che fa cadere il pedone a terra. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di Farringdon Street, nella città di Londra.

Secondo quanto ricostruito dal video, sembra che l'uomo a bordo della bicicletta sia passato col semaforo rosso, mentre alcuni passanti stavano attraversando. Uno di questi, un 57enne inglese, ha rischiato di essere investito dal ciclista e, seccato, ha ripreso il ciclista, come si capisce dalle immagini. A quel punto, l'uomo a bordo della bicicletta si è fermato, ha girato il suo mezzo e si è diretto verso l'uomo d'affari inglese.

Una volta arrivato di fronte al 57enne, il ciclista l'ha colpito con una testata, probabilmente infastidito dalla ramanzina fattagli dall'uomo, per essere passato col rosso. La vittima è caduta a terra sul marciapiede, sotto gli occhi increduli dei passanti, che sono corsi in suo aiuto. Il 57enne inglese sarebbe stato poi portato all'ospedale, dove i medici gli avrebbero applicato diversi punti di sutura sopra l'occhio. Inoltre avrebbe subito danni ai legamenti del braccio.

Le immagini delle telecamere di sicurezza sono state diffuse dalla polizia di Londra.