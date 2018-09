Le Pen: "Sui migranti folle politica dell'Ue". Ed elogia Salvini

Marine Le Pen attacca la politica dell'Unione europea sull'immigrazione. La leader di Rassemblement National, davanti a centinaia di militanti nel teatro di Fréjus, nella Francia meridionale si è scagliata contro il governo, denunciandone " la sottomissione a Bruxelles e la sua folle politica immigrazionista ".

" Oggi i prefetti hanno una sola attività, cioè sistemare i migranti ", ha affermato Marine Le Pen. E la leader francese si è lanciata in un duro attacco contro il sistema di supporto alle politiche migratorie e al finanziamento dei fondi per gli immigrati e i rifugiati. " Per questa politica folle, che esaspera una maggioranza di francesi, il denaro scorre ", ha detto Le Pen ai suoi sostenitori, ma " per i senzatetto non ci sono mai soldi ".

L'ex leader del Front National, parlando ai rappresentanti della Lega e dell'FPÖ austriaco, è tornato a uno dei punto più caldi dello scontro sui migranti in Europa, il caso Aquarius. " "Con noi, lo dico chiaramente, l'Aquarius non si avvicinerà più alle coste francesi" ", ha detto Le Pen. E ha anche lanciato un assist al leader della Lega, Matteo Salvini, suo alleato in Europa: " Il numero di richiedenti asilo in Italia, dopo l'arrivo al potere di Matteo Salvini, è sceso del 65%. Bisogna attuare una politica dissuasiva dell'immigrazione ".

Occhi puntati sulle elezioni del 2019, dunque, che appaiono sempre più decisive per il futuro dell'Unione europea. In Francia è già duello fra Le Pen ed Emmanuel Macron. E il fronte sovranista europeo muove le sue pedine per arrivare al massimo delle forze a maggio, quando i cittadini europei saranno chiamati a votare per una tornata elettorale che potrebbe davvero cambiare il volto della politica continentale.