Cuba, piano contro la carenza di cibo: mangiare struzzi e nutrie

Le autorità cubane hanno in questi giorni ideato una singolare soluzione alla carenza di generi alimentari di cui soffre il Paese, causata dalla drammatica situazione economica nazionale.

La leadership castrista ha deciso di sopperire alla penuria di viveri che affligge l’isola, aggravata dall’embargo imposto dagli Usa, facendo mangiare alla popolazione “struzzi e roditori”. Al fine di liberare i Cubani dall’incubo-fame, il governo di Miguel Díaz-Canel ha infatti ordinato la macellazione dei grandi volatili presenti nei giardini zoologici nazionali nonché quella delle nutrie stanziate nelle aree selvatiche del Paese. La carne di tali animali verrà quindi distribuita ai civili al posto degli ormai introvabili generi alimentari tradizionali.

Tale trovata è frutto dell’inventiva di Guillermo Garcia Frias, a capo dell’ente statale preposto alla salvaguardia del patrimonio naturale cubano. Stando a quanto riporta il quotidiano online britannico The Independent, avrebbe incoraggiato la macellazione di struzzi e nutrie evidenziando l'" alta capacità nutritiva per l'uomo " posseduta dalla carne di questi animali. Secondo l’alto funzionario dell’Avana, le carni in questione presenterebbero quantità di proteine superiori a quelle riscontrabili nelle parti del corpo di vitelli, suini e polli. Di conseguenza, mangiare struzzi e roditori rappresenterebbe per l’uomo, sempre a detta di Garcia Frias, una “ scelta estremamente salutare ”.

L'esponente del Partito comunista cubano ha quindi annunciato che a breve verrà avviata anche la macellazione della “carne di coccodrillo” e la conseguente distribuzione di quest’ultima agli abitanti dell’isola sofferenti per la fame. Anche tale inconsueto genere alimentare sarebbe, ad avviso di Garcia Frias, “molto più nutriente” delle carni tradizionali.