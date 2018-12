Picchia la moglie incinta in diretta streaming: gamer 26enne arrestato

Non aveva tempo per badare ai figli, nè per andare a tavola, nonostante la moglie lo stesse chiamando da un'ora: era troppo impegnato a giocare a Fortnite, per staccarsi dallo schermo. E alla fine, dopo un acceso litigio, il gamer australiano 26enne ha aggredito la moglie, incinta del terzo figlio. L'aggressione, riportata dal Messaggero, è stata trasmessa in diretta proprio dal 26enne che era collegato online.

Nel video, eliminato dal ragazzo, ma recuperato e condiviso da altri utenti su Youtube, Twitter e Facebook, si vede il gamer che, sguardo incollato al computer, risponde alla moglie: "Ora non posso badare ai bambini né venire a cena, ma arrivo presto".

There is unfortunately an even worse second part with their child crying in the background. pic.twitter.com/oauoNi2ZUk — Rod Breslau (@Slasher) 9 dicembre 2018

Poi, il tono diventa sempre più spazientito e minaccioso, fino a che la donna gli lancia addosso un catone, nel tentativo di farlo smettere di giocare. Il 26enne allora si alza e raggiunge la donna, iniziando a colpirla al volto. Nel video non si vede il momento dell'aggressione, ma si sentono le botte e le urla della donna, che chiede aiuto: "Mi ha appena schiaffeggiato in faccia e continua a colpirmi anche se sono incinta, voi che state vedendo il video siete tutti testimoni" . Poi il gamer torna al suo computer, ma la lite continua e lui si alza nuovamente, per tornare a picchiarla. Questa volta, alle urla della moglie si aggiungono quelle dei due bambini.

Grazie alle denunce degli utenti che hanno assistito alla scena, l'uomo è stata arrestato tre ore dopo.