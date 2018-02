"Il pilota russo abbattuto in Siria si è ucciso con una granata"

" Ha combattuto fino all'ultimo momento contro un numero sproporzionato di terroristi. Era ferito gravemente e circondato. Quando i terroristi si sono mossi verso di lui, l'ufficiale russo si è tolto la vita con una granata ". È il ministero della Difesa russo a sostenere in un comunicato ufficiale che il pilota abbattuto nei cieli sopra Saqarib, in Siria, si sia ucciso prima di essere catturato dai miliziani anti-Assad.

" Questa è per i ragazzi ", avrebbe gridato il maggiore Roman Filipov, secondo quanto raccontano i media russi, che descrivono come un eroe il pilota del Sukhoi-25, che stava bombardando nell'area di Idlib quando il suo velivolo è stato colpito da uomini di Hayat Tahrir al-Sham, una milizia meglio nota con il suo precedente nome di Jabat al-Nusra, su posizioni qaidiste.

The last battle of the Russian Su-25 pilot.

Pilot was shooting at the militants who surrounded him and blew himself up with a grenade in order to avoid captivity by militants. pic.twitter.com/prBgITWa9V