Politico Usa anti-Lgbtq sorpreso in un locale gay

Un noto politico americano è stato sorpreso in un locale per omosessuali. Non ci sarebbe nulla di cui parlare, se il politico in questione non fosse Aaron Schock, un ex rappresentante del diciottesimo distretto congressuale dell’Illinois alla Camera, contrario alle unioni tra persone dello stesso sesso.

Schock, infatti, repubblicano e conservatore, aveva espresso in passato opinioni che si scontravano chiaramente con i movimenti pro-Lgbtq, opponendosi ai matrimoni gay ed esprimendosi contro le unioni omosessuali. Invece ora c'è un video che lo immortala, secondo quanto riporta Leggo, in un locale gay della zona rossa di Città del Messico, mentre infila una banconota nelle mutande di un ballerino, che si sta esibendo in uno spogliarello.

Alcune persone presenti nel locale avrebbero confermato la presenza del politico e il suo interessamento al ballerino: avrebbe passato gran parte della sera a guardarlo, per poi avvicinarsi a lui e infilargli i soldi nelle mutande. Poi una stretta di mano e una carezza allo spogliarellista.

Le immagini hanno fatto il giro della rete, provocando sorpresa e scandalo, mentre Schock, fino ad oggi, non sembra aver proferito parola sul video che lo ritrae e su quanto accaduto.