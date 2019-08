Polonia, l'arcivescovo tuona: "La cultura Lgbt è un'epidemia"

Non è un caso che quese considerazioni, che suonano più come un attacco, arrivino dalla Polonia: la patria di San Giovanni Paolo II è rimasta tradizionalista. Tanto da poter raccontare di come l'arcivescovo di Cracovia, ultimo dei successori in quella arcidiocesi del Papa polacco, abbia associato la cultura Lgbt all'epidemia dei nostri tempi. Sono parole risonanti quelle che mons. Marek Jedraszweski ha pronunciato qualche ora fa, commemorando peraltro un episodio del conflitto bellico tra i polacchi e i nazisti di Adolf Hitler.

L'occasione, forse, avrebbe consigliato focus differenti, ma il presule polacco ha comunque scelto di porre l'accento su quella che ritiene essere persino una "piaga", cioè quella "arcobaleno". La Chiesa cattolica, all'interno dei paesi che hanno aderito a Visegrad, continua a portare avanti posizioni che altrove sembrano essersi affievolite. Qualcuno sostiene che sia l'influenza degli ortodossi moscoviti. Sembra un altro mondo in relazione a certe aspirazioni occidentali: I progressisti ecclesiastici americani ed europei stanno ragionando su una pastorale utile ad accogliere le persone appartenenti all'universo Lgbt. James Martin, gesuita statunitense e consultore della Santa Sede, è per i ponti in grado di comunicare. Le alte gerarchie ecclesiastiche polacche no: si percepisce oltranzismo a vista. Il che fa il paio con una certo orientamento dei partiti politici conservatori. Quelle che vengono declinate anche sul piano amministrativo: sono almeno una trentina i soggetti operanti nel settore pubblico che, a metà luglio, hanno voluto ribadire la loro assoluta estraneità rispetto alla cosiddetta "ideologia Lgbt".