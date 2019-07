Trafficano chili di coca durante una crociera: pensionati accusati di narcotraffico

Li hanno accusati di traffico di sostanze stupefacenti, perché la loro valigia conteneva nove chili di cocaina. Il valore stimato? Circa due milioni di pound. A scoprirli sono state le autorità portoghesi e secondo quanto riportato dal Daily Mail, i proprietari della droga erano due pensionati inglesi. Si chiamano Roger e Sue Clarke e hanno da poco passato i 70 anni. Sono stati arrestati a Lisbona lo scorso dicembre, dopo che la nave su cui viaggiavano, proveniente dalle Bahamas e diretta in Gran Bretagna, aveva fatto scalo a Lisbona.

Le accuse

L'accusa ufficiale di narcotraffico, però, è arrivata in queste ore. La polizia portoghese oltre ad aver rilevato la cocaina, aveva trovato anche un telefono, un iPad e un'agenda, sulla quale comparivano alcuni nomi e numeri di telefono. I magistrati portoghesi, dopo aver rifiutato il rilascio dei due su cauzione, avrebbero commentato: " Gli indagati hanno agito di comune accordo con l'obiettivo di ricevere e trasportare la cocaina per poi consegnarla a terzi, il tutto in cambio di denaro. Gli indagati hanno agito volontariamente, sapendo perfettamente che il traffico di cocaina è illegale e perseguibile per legge ". Gli inquirenti hanno fatto sapere che, quasi certamente, la droga importata era destinata al mercato inglese.

Il passato in carcere

In base alle prime ricostruzioni, riportate dal quotidiano inglese, la polizia portoghese, inizialmente, avrebbe voluto arrestare la coppia a Madeira, tuttavia a causa delle pessime condizioni meteo il fermo è stato rimandato a Lisbona. La coppia, però, sarebbe già finita in carcere in passato: entrambi, infatti, erano stati arrestati per traffico di cannabis in Norvegia nel 2004, dopo aver importato nel Regno Unito marijuana per un milione di pound. Roger Clarke, in prigione, aveva trascorso cinque anni, mentre la moglie tre anni e nove mesi.