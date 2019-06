Pose sexy e armi in mano: l'ex soldatessa israeliana divenuta star di Instagram

Sono quasi 590mila, gli utenti Instagram che la seguono, complice il suo fisico scolpito da modella. Ma non solo. A Orin Juliet, infatti, piace farsi fotografare in pose sexy e abiti succinti, imbracciando armi di vario genere.

Orin Julie è un ex soldato israeliano, che per tre anni ha combattutto nell'esercito. Poi ha intrapreso la strada di Instagram e, di recente, è stata in Svizzera. In quell'occasione, sono comparsi sul suo profilo Instagram diversi scatti: in primo piano la ragazza, 24 anni, impugnava i suoi fucili, mentre sullo sfondo spiaccava il paesaggio svizzero, tra montagne, prati, mucche e persino la bandiera rossa con la croce bianca.

Come riporta 20 Minuten, però, portare nel Paese armi senza autorizzazione del Cantone è illegale e la persona che lo chiede deve sempre portare con sé il permesso. Sembra, quindi, che le foto della bella soldatessa in Svizzera siano illegali. Infatti, ottenere il permesso di portare armi, per una turista è molto difficile, dato che esso viene rilasciato " soltanto se la persona richiedente è in grado di dimostrare che, in qualità ad esempio di agente di sicurezza di un’azienda, necessita di un’arma per proteggere se stessa o altre persone o cose da un pericolo reale ".

La polizia cantonale ha dichiarato che sarebbe intervenuta subito se avesse saputo del servizio fotografico ma, per il momento, sembra che la 24enne non abbia avuto nessun problema con le forse dell'ordine svizzere.

Sul profilo di Orin Juliet sono numerosi anche i video, che la ritraggono mentre usa le sue armi.