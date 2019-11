Praga, maschera di Hitler esposta in un negozio di souvenir. È polemica

In Repubblica Ceca infuriano le polemiche a causa della scoperta di un negozio di souvenir che, nel centro di Praga, venderebbe “maschere di Hitler” .

La vendita di tali oggetti da parte di un’attività commerciale è stata denunciata in questi giorni, riporta la Bbc, da Christoph Israng, ambasciatore tedesco nel Paese slavo. Egli ha infatti pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto della vetrina di tale negozio, in cui è appunto esposta una maschera del leader del Terzo Reich. Dall’immagine non è però possibile individuare l’insegna e il nome del negozio incriminato.

Dopo avere diffuso sul web l’istantanea in questione, il diplomatico ha postato un messaggio in cui ricorda le enormi sofferenze subite dal popolo ceco per colpa dell’invasione nazista.

Anche Daniel Meron, ambasciatore di Israele a Praga, ha espresso la sua indignazione per la vendita di maschere di Hitler nel cuore della città. L’alto funzionario israeliano, dopo avere ringraziato Israng per avere portato alla luce la vicenda, ha bollato la presenza dei souvenir nazisti in quel negozio come “un affronto verso i sopravvissuti all’Olocausto” . Meron ha quindi lanciato un appello a “unire le forze per combattere la proliferazione dell’odio e dell’estremismo” .

Su impulso delle proteste esplose in seguito alla pubblicazione online della foto della maschera di Hitler, le autorità ceche, riporta sempre la Bbc, hanno avviato delle indagini a carico del negozio che ha finora esposto il souvenir nazista. Le forze dell’ordine, secondo un portavoce della polizia locale citato dall’emittente britannica, starebbero appunto accertando eventuali violazioni di legge da parte del titolare dell’attività commerciale finita nella bufera.

Anche Jan Hamacek, ministro dell’interno di Praga, ha confermato che ci sono indagini in corso nei riguardi di chi ha deciso di esporre in vetrina il souvenir hitleriano.