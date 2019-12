Il pranzo di Natale? Dall'Inghilterra arriva la lattina con il pasto completo

Il Natale è alle porte. E intanto che centinaia di persone, in tutto il mondo, si affannano ai fornelli nella preparazione dei grandi classici della tradizione culinaria per le festività, dall'Inghilterra giunge la soluzione "zero stress": una lattina contente l'intero pranzo natalizio, dall'antipasto al dolce.

Dimenticate il profumo degli arrosti speziati delle nonne, delle minestre ancora fumanti e dei panettoni appena sfornati. Da quest'anno, si cambia registro e menù. Una soluzione fast and easy ( facile e veloce) a prova di pasticcioni, giunge dritta da oltremanica per salvare dall'infausto compito del lungo, e talvolta noioso, approntamento del ricco bouffet festivo. Si chiama Christmas tinner – letteralmente "lattina di Natale" – ed è stata pensata per chi non abbia molto tempo da spendere in cucina.

Si tratta di un contenitore in allumino (la classica scatoletta dei pelati, per intenderci) in cui sono inserite modeste monoporzioni di tutte le prelibatezze natalizie – in "salsa inglese", ovviamente – sovrapposizionate secondo un ordine ben preciso. Si tratta di 9 strati di cibo, ben compressi all'interno della lattina, che vanno dall'antipasto al dolce. Si comincia con le classiche uova alla Benedict e, tra uno strato di bacon ed uno filetto di manzo alla Wellington, ci si ritrova a raccattare dal fondo briciole di cheesecake o di budino al cioccolato. Ma non è tutto. Ne esistono anche due alte versioni pensate ad hoc per vegetariani e vegani. In tal caso, gli assaggi di derivazione animale vengono rimpiazzate da tocchetti di tofu con broccoli o legumi con germogli di soia. Il costo per ogni singola scatoletta è di circa 3 sterline

L'ideatore di questa diavoleria gastronomica è il proprietario di un sito di prodotti per appassionati di gaming. La Christmas Tinner, infatti, è stata pensata soprattutto per gli appassionati di gaming che non intendano staccarsi dal pc neanche per il pranzo di natale senza dover però rinunciare ai grandi classici della tradizione. " Quasi la metà dei giocator britannici prevede di trascorrere la maggior parte del giorno di natale a testare nuovi giochi alla console - ha riferito un portavoce della società Game al tabloid inglese Metro – È la massima innovazione per i giocatori di tutto il paese: è il primo bouffet festivo all-in one al mondo".

Ma l'idea sarà piaciuta ai potenziali acquirenti? Bè, basterà domandarlo alle centinaia di utenti che lo proveranno: la lattina è già sold-out.