Prepara il pranzo al figlio: dalla schiscetta spunta un serpente velenoso

Amano i luoghi piccoli e riparati dove rintanarsi. Come le schiscette. In Australia, ad Adelaide, una madre ha trovato un serpente velenoso nel contenitore di plastica usato dal figlio per portare il cibo a scuola.

La donna stava preparando la schiscetta per il figlio quando ha notato il piccolo serpente. La madre ha avuto la prontezza di rischiudere la scatoletta, intrappolando così il serpente dal veleno mortale, e chiamare una squadra specializzata.

Ancora non è chiaro come l'animale sia finito nel pranzo del bambino, ma gli esperti hanno fatto sapere che questi serpenti cercano sempre dei luoghi piccoli e sicuri dove ripararsi. "I serpenti marroni orientali sono velenosi nelle prime due settimane quando escono dall'uovo. Questo aveva forse due settimane di vita" , ha dichiarato al The Adelaide Advertiser, il cacciatore di serpenti, Rolly Burrell. "Guai se avesse morso il bambino".

Pochi giorni prima un uomo era morto per il morso di un serpente simile: nulla aveva potuto l'antidoto somministrato in ospedale.