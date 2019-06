Preside accoltellato durante cerimonia scolastica

Il preside della Washington School Gymnasium, una scuola media del New Jersey, è stato aggredito da uno studente armato di coltello pieghevole. Il ragazzo si è avventato improvvisamente sull’uomo colpendolo più volte al petto. Subito soccorso dai presenti, la vittima non sarebbe in gravi condizioni. Una delle prove per la consegna dei diplomi è stata teatro di una improvvisa quanto sconcertante aggressione nei confronti di un preside. Un ragazzo di 14 anni infatti avrebbe attraversato velocemente la palestra stringendo un coltellino svizzero nella mano e si sarebbe scagliato contro il preside dell’Istituto. Tutto è avvenuto sotto gli occhi attoniti e spaventati di professori e studenti.

Kurt Schweitzer, preso di sorpresa, non è riuscito a difendersi dalle pugnalate infertegli dal ragazzino. Così come tutte le persone presenti che al momento sono rimaste immobili. Una volta terminato di accoltellare il preside, lo studente si è alzato da terra e ha gettato l’arma, subito dopo avrebbe alzato le braccia, come per arrendersi. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale per essere medicato e sottoposto a esami di accertamento. Da quanto riferito le sue condizioni non sarebbero gravi e non si troverebbe in pericolo di vita. L’aggressore invece è stato bloccato e preso in custodia dalla polizia.

Dovrà ora essere interrogato e rispondere delle accuse di aggressione aggravata e detenzione di armi. Ancora da capire cosa abbia scatenato nello studente la ferocia che lo ha portato ad accoltellare il preside. Intanto gli agenti hanno deciso di prendere parte alla cerimonia dei diplomi che si terrà mercoledì prossimo, così da scongiurare altri atti violenti da parte di presenti. Fortunatamente il 14enne ha scelto un coltellino di piccole dimensioni per avventarsi sull’uomo. Avesse invece scelto un coltello più grande le conseguenze sarebbero sicuramente state tragiche.