Il prete balla il flamenco durante la messa: è virale

È già stato soprannominato " padre flamenco ". E il video del suo ballo è diventato virale sui social. Si tratta di padre Jose Palmas che, nella chiesa di Nuestra Senora de los Angeles nella città di Malaga, in Andalusia (Spagna), si è esibito in una messa ballata, facendo qualche passo di flamenco davanti ai fedeli.

Il prete, accompagnato da un coro femminile e dai musicisti, ha lasciato l'altare, dirigendosi verso la navata centrale. E quando il coro, in piedi in prima fila, ha iniziato ad intonare il canto, il sacerdote a fare qualche passo di flamenco, alzando i paramenti per muovere i piedi in tranquillità, e battendo le mani, come fanno i ballerini della celebre danza spagnola, di origine andalusa.

Niente di strano, a detta del prete che ha ballato durante la messa e che ai media locali ha commentato la sua esibizione, raccontando: " Mio nonno era uno zingaro e la danza è sempre stata molto naturale nella mia famiglia - ha detto- Mi è sempre piaciuto ballare, non solo il flamenco ". Non solo. A detta di "padre flamenco", infatti, ballare è un ottimo modo per " attirare le persone in chiesa " e aiuta i fedeli a vivere meglio la messa e a partecipare alla funzione più volentieri. " La danza dà un'immagine gioiosa dei vangeli, della massa e della cultura ", ha affermato oadre Jose Palmas.

Il prete balla anche una danza tradizionale di Madrid, il tango e un altro ballo simile al flamenco. Inoltre sostiene di essersi esibito anche di fronte a Papa Giovanni Paolo II, quando il Santo Padre visità la regione nel 1997, in occasione della beatificazione del martire spagnolo della guerra civile Ceferino Gimenez Malla, nel 1997.

Il video è stato condiviso su Facebook, da una donna che ha partecipato alla messa e ha ricevuto numerosi commenti positivi, tra chi approva la scelta di padre Jose Palmas e chi, stupito, riconosce che andrebbe più volentieri in chiesa, se le funzioni fossero tutte così.