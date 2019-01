Proposta del partito di destra in Belgio: “Porte chiuse per 10 anni”

Porte chiuse per almeno 10 anni, questa l’ultima proposta del partito belga Vlaams Belang, capitanato da Tom Van Grieken.

Stando alle ultime notizie, infatti, la compagine di estrema destra è più che mai intenzionata a tutelare i cittadini del Beglio, promuovendo un lungo periodo di blocco dei flussi migratori.

Come riporta il quotidiano “Lavenir.net”, il leader di Vlaams Belang è certo che questi dieci anni aiuteranno sensibilmente il paese, permettendo di liberarsi delle cosidette “mele marce” . Individui che “mettono sottosopra Molenbeek (quartiere famoso per l’elevata presenza di immigrati), cercano di diffondere una forma estremista di Islam e vogliono approfittare della providenza sociale” .

La proposta verrà inserita nel programma che il partito presenterà in occasione delle ormai imminenti elezioni parlamentari, previste per la prossima primavera (26 maggio), e vuole essere una risposta al malcontento sempre più evidente di una grande fetta della popolazione.