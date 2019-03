La popolazione protesta a Gaza. Ora trema il governo di Hamas

In questi giorni, numerose manifestazioni anti-Hamas hanno iniziato ad avere luogo in tutta la Striscia di Gaza.

I media israeliani hanno subito evidenziato le dimensioni " imponenti " dei cortei di protesta organizzati ultimamente e, contestualmente, hanno sottolineato la portata " storica " di questi ultimi. Secondo gli organi di informazione, era dal 2007 che l'enclave palestinese non vedeva manifestazioni con un così alto tasso di partecipazione popolare. Ad organizzare le proteste è stato il neonato 14th March Movement, fondato dall’attivista Moumen al-Natour.

I cortei sono stati promossi dal movimento in questione al fine di reagire alle drammatiche condizioni economiche imposte finora ai civili dalla leadership di Hamas. I manifestanti accusano i governanti della Striscia di avere aumentato tasse e prezzi dei generi alimentari nonché di avere aggravato la disoccupazione, portandola a un tasso del 70%.

Al grido di "Noi vogliamo vivere", i partecipanti alle proteste stanno quindi esortando i vertici dell’organizzazione estremista a essere maggiormente sensibili verso i problemi quotidiani della gente. I dirigenti di Hamas, responsabili di avere varato misure di austerità ai danni degli abitanti di Gaza e di vivere " nel lusso sfrenato ".

Per il momento, la formazione anti-sionista sta rispondendo con estrema durezza alle iniziative del 14th March Movement. Ad avviso della stampa israeliana, centinaia di partecipanti ai cortei, per lo più attivisti per i diritti umani e giornalisti indipendenti, sarebbero stati arrestati dalle forze di sicurezza. La polizia di Gaza, inoltre, avrebbe impiegato contro i manifestanti lanci di lacrimogeni e raffiche di proiettili. La reazione di Hamas ai moti popolari si è anche sviluppata sul piano propagandistico, accusando la formazione rivale Fatah e il governo Netanyahu di sobillare i civili.