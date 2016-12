Prova di forza degli hacker russi: violata la rete elettrica in Vermont

La risposta degli hacker russi all'espulsione decisa da Barack Obama di 35 agenti di Mosca? La violazione della rete elettrica del Vermont.

La notizia è stata rivelata prima dal Washington Post, che citava come fonti alcuni funzionari della Casa Bianca, poi confermata dalla compagnia elettrica che ha sede a Burlington. L'attacco sarebbe parte del cosiddetto "Grizzly Steppe", cioè il piano di hackeraggio russo. La società elettrica ha parlato di "un software dannoso" che, però, non è riuscito a compromettere il funzionamento della rete. Le autorità degli Stati Uniti non sono a conoscenza, in questa fase, quali siano le intenzioni dei pirati russi, ha continuato il Washington Post, aggiungendo che si potrebbe trattare di un test di fattibilità.