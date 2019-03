“Questo è il mio regalo di nozze”. A una settimana dal matrimonio scopre un messaggio della madre defunta

Il toccante messaggio che la madre di Emma Letts ha inviato a sua figlia sta facendo il giro del mondo. Nel 2016 la donna ha scoperto di essere malata di cancro proprio quando la figlia ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato. Tutto questo ha costretto la giovane a posticipare le nozze, decidendo di stare vicino alla madre malata che è poi venuta a mancare un anno dopo. I preparativi erano già iniziati da tempo e, solo oggi, Emma Letts ritirando le scarpe che avrebbe dovuto indossare al matrimonio, scopre un messaggio segreto che la madre aveva nascosto per lei. Immediatamente la foto ha fatto il giro dei social, come scrive Il messagero, tanto è vero che, persino la BBC, ha riportato il messaggio.

“Volevo che tu avessi un mio regalo per il giorno del matrimonio” scrive la mamma di Emma Letts. “Spero che tu possa vivere una giornata magica. Ti mando un forte abbraccio” conclude. La proprietaria del negozio in cui la donna aveva acquistato le scarpe, intercettata dai tabloid inglesi, afferma: “Mi aveva spiegato che aveva il cancro e che non sarebbe riuscita a sopravvivere alle nozze. Quando le dissi che Emma aveva già pagato metà della somma, mi chiese di pagare il prezzo intero e di restituire la somma alla figlia. Sono molto emozionata per quello che è avvenuto” afferma la titolare del negozio.