Un rapporto rivela: il Regno Unito è il Paese europeo più minacciato dal terrorismo

In base a una rilevazione pubblicata di recente, il Regno Unito è il Paese europeo in cui la minaccia del terrorismo sarebbe più forte.

A stilare tale classifica, denominata Global Terrorism Index 2019 e analizzata in questi giorni da The Daily Telegraph, è stato il think-tank australiano Institute for Economics and Peace, esaminando circa 170mila attentati all’ordine pubblico avvenuti negli ultimi cinque anni in ben 168 Paesi del mondo.

A detta dei ricercatori dell’ente in questione, la Gran Bretagna rientrerebbe nelle prime 30 nazioni del pianeta per quanto riguarda la gravità del pericolo-terrorismo presente sui rispettivi territori. In particolare, Londra occuperebbe il ventottesimo posto nell’elenco globale, precedendo tutti gli altri Stati del vecchio continente. Il Regno Unito, di conseguenza, sarebbe maggiormente affetto da minacce alla sicurezza pubblica rispetto a nazioni come la Francia, la Germania o il Belgio.

Sempre secondo quanto riporta l’ultimo Global Terrorism Index, la Gran Bretagna sarebbe più esposta al terrorismo anche rispetto a Stati come Sri Lanka, Iran, Russia e Israele.

Il Regno, ad avviso degli esperti dell’Institute for Economics and Peace, sarebbe letteralmente “infestato” da molteplici minacce per il suo ordine democratico. In primo luogo, spiega il Telegraph, Londra deve fronteggiare il terrorismo islamico, rappresentato da soggetti radicalizzati legati all’Isis nonché da un recente e inaspettato pericolo: le “jihadiste donne” .

Oltre alle cellule islamiste, anche l’estremismo della “Nuova Ira” sta acquistando vigore e sta mettendo sempre più a rischio le istituzioni britanniche.

A fare guadagnare al Regno Unito un posto nella “Top 30” degli Stati maggiormente affetti nel mondo dal virus-terrorismo ha infine contribuito anche la crescente presenza oltremanica di frange radicali di destra.

Una volta esposte le principali minacce alla sicurezza di Londra, il rapporto in questione, citato sempre dal giornale inglese, definisce “probabile” un attentato terroristico nel prossimo futuro sul territorio britannico.