La Regina Elisabetta pianta un albero

Guanti bianchi e pala in mano. Una regina non può mai rinunciare allo stile. Lo sa bene Elisabetta che a 93 anni si è divertita a piantumare un albero.

Durante la visita al Niab, Istituto Nazionale di Botanica Agricola a Cambridge, la sovrana ha preso in mano la pala e ha messo a posto la terra. Davanti all'offerta di farsi assistere, Elisabetta ha stupito tutti: " No, no: posso ancora piantare un albero da sola ", ha affermato la sovrana.

Una regina che non si tira indietro davanti a niente. Così, sotto gli occhi attenti di giornalisti e fotografi, ha preso in mano la pala (con i suoi guanti bianchi) e ha piantato un albero. Un'attività che è piaciuta molto a tutti i suoi sudditi.