Regno Unito, 12 morti ​per infezione batterica

Dodici persone sono morte nel Regno Unito, a causa di una rara infezione batterica, diffusasi nell'Essex, una contea dell'inghilterra orientale.

Secondo quanto riferisce il National Health Service, il sistema sanitario nazionale, i casi accertati della malattia sono in tutto almeno 32, 12 dei quali hanno portato alla morte. L'epidemia, causata da un'infezione da streptococco A invasiva (iGAS), si è diffusa in diverse zone della contea. La maggior parte dei pazienti colpiti sono anziani, che avevano ricevure cure per ferite croniche. Per controllare la situazione e " gestire questo incidente locale ", l'NHS sta lavorando a stretto contatto con con la sanità pubblica inglese, per cercare di prevenire la diffusione della malattia. I medici hanno specificato che " il rischio di contrarre iGAS è molto basso per la stragrande maggioranza delle persone e il trattamento con antibiotici è molto efficace se avviato in anticipo ". Per indagare le cause che hanno portato alla nascita e alla diffusione di questo focolaio, cos' da riuscire a mettere in atto mirue " per garantire che la nostra comunità locale sia protetta" , l'NHS collabora con la Public Healt England, l'agenzia del Dipartimento della Salute. Secondo il reporto della PHE, l'infezione sarebbe iniziata a Braintree, ma sarebbero stati scoperti casi intorno a Chelmsford e Maldon.

Lo streptococco di gruppo A è un batterio che si trova nella gola o sulle mani e, solitamente, non causa alcuna patologia grave: la maggior parte delle infezioni da strep A causano malattie lievi come mal di gola, scarlattina o infezioni alla pelle. I batteri vivono abbastanza a lungo la essere diffusi dalle persone, attraverso baci, starnuti o contatto con la pelle. Questi batteri, però, diventano pericolosi, quando penetrano in parti del corpo dove non dovrebbero stare, come sangue, muscoli o polmoni. In questi casi, possono causare condizioni gravi e pericolose per il paziente.