Repubblica Ceca, sparatoria in ospedale fa sei morti

In Repubblica Ceca ha appena avuto luogo una sparatoria all’interno di un ospedale, che ha provocato diverse vittime.

Il fatto di sangue, riferisce The Sun, si è consumato intorno alle sette del mattino (ora locale), in una struttura sanitaria della città di Ostrava, nel nordest del Paese.

In base a quanto riporta il giornale inglese, la sparatoria avrebbe causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre due. Queste ultime sarebbero attualmente ricoverate “in gravi condizioni” .

La polizia ceca, dopo i primi colpi di arma da fuoco esplosi all’interno dell’ospedale, ha ordinato l’evacuazione della struttura da parte del personale medico e infermieristico, mettendosi subito sulle tracce del responsabile del raid. Il presunto colpevole, identificato da Il Messaggero con “un uomo alto un metro e ottanta con un giubbotto rosso” , sarebbe, sempre a detta del quotidiano romano, “in fuga” .

La presenza di vittime sul luogo della sparatoria è stata confermata direttamente da Jan Hamacek, ministro dell’Interno di Praga, che ha rilasciato ai media locali queste parole, citate dal Sun: “È in corso un’operazione dei reparti della polizia regionale e delle squadre di pronto intervento. Purtroppo, l’attacco all’ospedale è costato la vita a degli innocenti. L’operazione della polizia non è ancora terminata e preferisco quindi non fare ulteriori dichiarazioni fino a quando non saranno disponibili degli aggiornamenti. Le forze dell’ordine stanno facendo tutto il possibile per risolvere la situazione” .

La polizia ceca, dopo avere a sua volta sottolineato il massimo impegno degli apparati di pubblica sicurezza nella ricerca del sospettato, ha quindi, riporta sempre il Sun, esortato la popolazione a collaborare fornendo informazioni agli investigatori.