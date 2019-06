Repubblica Dominicana, morti misteriose nei resort

Sale a sei il numero dei decessi misteriosi di cittadini statunitensi nella Repubblica Dominicana. In meno di un anno infatti sull'isola sono morti diversi turisti americani in circostanze che sembrano inspiegabili.

L'ultimo, in ordine di tempo, è il 67enne californiano Robert Bell Wallace. L'uomo è morto dopo aver bevuto dal minibar della sua stanza all'Hard Rock Hotel & Casino Resort di Punta Cana. Si tratta, come spiega il Messaggero, dello stesso hotel in cui David Harrison, del Maryland, è deceduto l'anno scorso.

Altri tre turisti americani sono morti all'improvviso il mese scorso, a cinque giorni di distanza l'uno dall'altro, in un altro resort all inclusive dell'isola.

Dopo queste morti improvvise, l'FBI ha deciso di avviare un'indagine. Da quanto è emerso, molte delle vittime sono decedute dopo aver bevuto qualcosa dai minibar delle camere. Le famiglie hanno raccontato che i propri cari stavano bene. Edema polmonare, insufficienza respiratoria, cause naturali: queste le spiegazioni fornite dalle autorità.