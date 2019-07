Ritrovato dopo 18 anni grazie a un programma simile a FaceApp

È scomparso nel nulla 18 anni fa. Ora, grazie a un sistema per l'invecchiamento come FaceApp, ma molto più sofisticato e potente, può riabbracciare i suoi genitori.

Yu Weifeng aveva tre anni quando è stato rapito mentre stava giocando vicino al cantiere in cui lavorava il padre. Da quel momento la famiglia non ha smesso di cercarlo. Il bambino, dopo essere stato abbandonato, è stato adottato da una coppia che non riusciva ad avere figli. Oggi il ragazzo ha 21 anni e studia a Guangzhou, dove vive con i genitori adottivi.

È stato un sistema, basato sull'intelligenza artificiale, che consente di invecchiare le foto delle persone a permettere di identificare Yu. Come spiega TgCom24, la prova del Dna ha confermato il buon esito delle indagini.

" Non posso che ringraziare la famiglia che lo ha cresciuto per tutto questo tempo. Noi siamo i genitori biologici, ma sono loro ad averlo fatto diventare l'uomo che è oggi. Per me, da oggi mio figlio ha due mamme e due papà ", ha dichiarato il padre naturale del giovane.

La storia che arriva dalla Cina sta avendo molto seguito sui giornali britannici. Scotland Yard non esclude infatti di utilizzare una simile tecnologia per provare a risolvere uno dei casi più controversi degli ultimi anni, quello della piccola Maddie McCann, scomparsa mentre si trovava in vacanza in Portogallo nel 2007 con la sua famiglia.