La rivelazione choc di Miss Kazakistan: "Sono un uomo"

Miss Kazakistan? È un uomo. Il 22enne Ilay Dyagilev ha superato la concorrenza di ben 4 mila concorrenti e così è riuscito a beffare i giudici con un semplice trucco: ha usato la biancheria intima della sua fidanzata. La confessione è avvenuta nel corso della finale. Durante il concorso l'uomo si è presentato truccato come una donna con il nome "Alina Alieva". Quando ha rivelato le sue vere generalità, gli organizzatori del concorso di bellezza sono rimasti senza parole e hanno immediatamente predisposto la squalifica.



Ma da dove nasce l'idea di partecipare al concorso? A quanto pare, come riporta ilCorriere, tutto sarebbe cominciato dopo una lite con alcuni amici sul tema della bellezza: "Sono sempre stato un campione di bellezza naturale - ha confessato con poca modestia Ilay -. Purtroppo oggi le ragazze sembrano tutte uguali, usano lo stesso trucco, hanno lo stesso stile e credono di essere belle se seguono le tendenze del momento. Io la penso diversamente". Poi la scelta di rivelare la sua vera identità: "Sono arrivato in finale e allora ho deciso di rivelare la vera identità di Alina Alieva perché ho capito di essere andato troppo lontano. All'inizio c'erano circa 4 mila concorrenti provenienti da tutto il Kazakistan, ma io sono arrivato in finale". Insomma una vera e propria truffa che di fatto ha stupito un intero Paese.