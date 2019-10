Rodrigo, il bambino nato senza un volto: sospeso il medico

Si chiama Rodrigo ed era destinato a morire subito dopo il parto. Invece, dopo due settimane, il piccolo è ancora vivo, nonostante sia nato senza volto: non ha gli occhi, il naso e parte del cranio e del cervello.

Rodrigo è venuto alla luce lo scorso 7 ottobre, all'ospedale São Bernardo di Setúbal, a circa 40 km a sud di Lisbona, in Portogallo. Durante la gravidanza, però, il medico che aveva in cura la madre non aveva mai accennato ad alcuna malformazione del feto e i genitori non sapevano nulla dei gravi problemi che avrebbe avito il figlio. Il dottore aveva sottoposto la madre del piccolo a tre ecografie e ad un esame in 5D, quando era al sesto mese di gravidanza. Solo durante questo esame era stata sollevata la possibilità della presenza di una malformazione, ma il medico aveva respinto l'ipotesi, spiegando che il viso poteva non essere visibile perché appoggiato al ventre della donna.

Per questo, i funzionari del consiglio medico portoghese hanno votato per sospendere il medico, per le gravi negligenze. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la sospensione, per ora, durerà sei mesi.

Ma non sarebbe la prima volta che il medico sotto accusa cade in errore: altre persone lo avrebbero denunciato altre volte. La denuncia sporta dai genitori di Rodrigo, infatti, si aggiunge ad altre sei precedenti. Una madre ha raccontato ai media portoghesi che il suo bambino è nato con gambe deformi, danni al cervello e malformazioni del viso e oggi, a 8 anni, non parla e non cammina, nonostante sia stato sottoposti a numerosi interventi. Ma già nel 2007, un bimbo era morto a pochi mesi dalla nascita a causa delle gravi deformazioni.