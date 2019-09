Russia, aereo militare precipita durante un volo di addestramento

In Russia un aereo militare è caduto questa mattina nella regione di Stavropol, durante un volo di addestramento.

A bordo c’erano due piloti che risultano ancora dispersi. Il velivolo, un Su-25 Ub, è andato completamente distrutto ed è esploso durante l’impatto.

Il ministero della Difesa russo ha emesso un comunicato nel quale fa sapere che le ricerche per il ritrovamento dei piloti sono ancora in corso. I paracadute dei piloti sarebbero stati ritrovati vicini al luogo dello schianto, e questo fa ben sperare per le loro condizioni.

L’aereo è caduto a 38 chilometri a sud-ovest della città di Buddenovsk, in una zona desertica senza causare danni al territorio. A bordo non vi erano armi di alcun tipo.

Equipaggio disperso

Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Pare che il velivolo abbia perso il contatto con la base poco prima dell’incidente.

“ Le ricerche per il ritrovamento dei due piloti - si legge nel comunicato delle autorità russe - sono già in corso. Lo schianto non ha provocato conseguenze a persone o edifici ”.

Il modello dell’aereo caduto è un Su-25, una versione modificata del Sukhoi Su-25 Grach costruito nell’Unione Sovietica. La Russia ha prodotto più di 1300 aerei Su-25, e la maggior parte è usata per missioni di addestramento.