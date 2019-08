Russia, incendio nella base dei sottomarini nucleari: udite esplosioni

Esplode un incendio nella base militare di Severodvinsk, in Russia. Una base di fondamentale importanza per la marina russa, in questo sede dei sottomarini nucleari della Flotta del nord.

Secondo quanto riportato dall'agenzia russa Interfax si sono sentite nettamente delle esplosioni e si parla già di alcuni morti - almeno due a quanto riportato da Tass. Il ministero della Difesa russo ha spiegato che il livello delle radiazioni è " normale ". Mentre fonti anonime hanno lasciato trapelare l'indiscrezione che l'esplosione sia avvenuta durante il test di un motore di un aereo a combustibile liquido a bordo di una nave.