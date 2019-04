Russia, il sistema antiaereo S-350 Knight è in produzione

Il sistema missilistico antiaereo a medio e corto raggio S-350E Knight della Almaz-Antey, è entrato ufficialmente in produzione. E’ quanto ha annunciato il viceministro della Difesa russo Alexei Krivoruchko. La prima piattaforma S-350E Knight sarà consegnata entro l’anno alle forze missilistiche antiaeree dell’esercito della Russia. I sistemi S-300 e S-400, progettati per proteggere le aree di importanza strategica, rappresentano la punta più alta dei sistemi di difesa terra-aria russi (in attesa dell'S-500, il cui sviluppo dovrebbe concludersi entro l'anno).

Russia, sistema missilistico antiaereo S-350E Knight

Rispetto alla famiglia S-300, il sistema Knight è stato progettato su un nuovo lanciatore, armato con dodici missili in due varianti: 9M96E/E2 e 9M100. Può quindi essere armato con il medessimo intercettore del sistema missilistico S-400. L’S-350E Knight (Vityaz), quindi, triplica la capacità di fuoco dell’S-300. I test, sul nuovo sistema missilistico antiaereo della Almaz-Antey, si sono conclusi lo scorso 26 marzo. Il primo S-350E Knight dovrebbe essere consegnato alle forze missilistiche antiaeree dell’esercito russo entro la fine dell’anno e rimpiazzerà gradualmente tutti i sistemi S-300 della famiglia P (PS/PM/PMU/PMU-2) e Buk-M1-2 (SA-17 Grizzly) ancora in servizio. Un battaglione Vityaz è composto da una stazione di comando e controllo 50K6Е, fino a due radar multifunzione 50N6E (che possono operare in modalità circolare e settoriale) ed otto lanciatori 50P6E, ciascuno armato con una combinazione di dodici missili antiaerei a medio raggio 9M96E/E2/9M100. L'intervallo minimo tra i lanci dei missili è di due secondi. L’S-350 Vityaz può ingaggiare obiettivi aerodinamici e balistici, ad una distanza massima di sessanta km per un’altitudine di trenta km. Nello specifico, il Vityaz può ingaggiare simultaneamente fino a sedici bersagli aerodinamici o dodici missili balistici. Quando armato con i missili 9M96E2, i medesimi dell'S-400, l'S-350E Knight può ingaggiare bersagli ad una distazna massima di 120 km. I tempi di prontezza al combattimento dell'S-350E Knight sono estremamente brevi: cinque minuti dopo essere stato posizionato nell'area di competenza.

S-300PMU-2 Favorit/SA-20B Gargoyle B

Il Favorit è il sistema di difesa missilistica più avanzato disponibile per l'esportazione. Il suo radar può simultaneamente rilevare e tracciare 100 bersagli e ingaggiarne 36 ad una distanza massima di 300 km. Il Favorit è armato con i missili 48N6E2 e 9M96E2. I primi sono stati progettati per distruggere i missili balistici. I missili 9M96E2 sono stati concepiti per distruggere specifici bersagli come i veicoli di rientro a bassa quota, i missili da crociera ed altri sistemi d'arma a guida di precisione.

Russia, sistema missilistico antiaereo S-300VM Antey-2500

L’S-300VM Antey-2500, denominazione Nato SA-23 Gladiator \ Giant, è un sistema mobile di difesa aerea multicanale a medio-lungo raggio prodotto dalla Almaz – Antey. E’ stato sviluppato sulla base del sistema missilistico terra-aria S-300, entrato in servizio nel 1979. Ad oggi rappresenta l’architettura principale di difesa delle forze missilistiche antiaeree dell’esercito russo. L’S-300VM è progettato per contrastare minace stratificate come missili balistici e piattaforme strategiche a bassa osservabilità. Rispetto all’S-300 originale, l'Antey-2500 garantisce una maggiore affidabilità, mobilità e capacità ognitempo. Il sistema missilistico può impegnare simultaneamente fino a trenta bersagli aerodinamici o 24 bersagli balistici. Può rilevare bersagli fino a 250 km ad un altitudine compresa dai 250 metri ai 30 chilometri. L’S-300VM è ritenuto letale contro tutti i caccia di quarta generazione e contro tutte le piattaforme pre-stealth. Il sistema è efficace contro obiettivi con una sezione equivalente radar di 0,02 metri². L’Antey-2500 è solitamente armato con due tipi di missili altamente manovrabili: il 9M82M Giant ed il 9M83M Gladiator. Il missile 9M82M Giant, è progettato per intercettare missili balistici a medio raggio ad una distanza massima di 200 km per un'altitudine di 30 km. La velocità massima di intercettazione è di 4500 metri al secondo.

Il missile 9M83M Gladiator è ritenuto in grado di contrastare le minacce a corto raggio, ad una distanza massima di 130 km per un'altitudine di 25 km. Le due varianti possono essere configurate nella medesima batteria. I missili guidati possono essere lanciati ad intervalli di 1,5 secondi dallo stesso lanciatore e, contemporaneamente, qualora fossero collegate diverse batterie di fuoco alla postazione di comando e controllo. Un battaglione SA-23 in configurazione standard include otto missili 9M82M e 24 9M83M. Il radar di guida multi-canale, conferisce una diversa copertura in azimuth ed emisferica in elevazione. E’ solitamente posizionato di fronte all'unità di lancio, fornendo una copertura a 360º nell'angolo dell'azimut e di 180º in elevazione. La differenza dipende, quindi, dal tipo di schermatura primaria e secondaria. L’Antey-2500 può proteggere efficacemente una superficie massima di 2.500 mq. Secondo i dati della Almaz-Antey, l’S-300VM ha una probabilità di intercettare con successo un obiettivo balistico pari al 98%. Le varianti S-300VMD e S-300V4, assicurano rispettivamente un raggio di 300 e 400 km.