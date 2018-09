Salva 2 bimbi nella piscina dell'hotel, poi chiede il risarcimento

Prima ha salvato due bambini che stavano per annegare nella piscina dell'hotel, poi ha chiesto il risarcimento all'agenzia di viaggi. Il 32enne Steven Tartt, durante la sua vacanza a Minorca, ha compiuto un gesto che tutti definiremmo eroico ma, una volta tornato in Inghilterra, ha preteso dei soldi.

Tartt ha spiegato ai media britannici la sua posizione: "La mia vacanza è stata rovinata perché il bagnino non stava facendo il suo lavoro. Ho sognato la scena tutti i giorni, è stato orribile. Sono stato costretto a chiedere una settimana in più di vacanze". L'agenzia che ha organizzato il viaggio, però, non intende sganciare un soldo: "Siamo grati al signor Tartt per il suo gesto coraggioso - ha commentato il tour operator - ma riteniamo che il miglior supporto che possiamo offrirgli non sia un riscarcimento economico, bensì indirizzarlo a nostre spese presso un centro di assistenza piscologica". A restare incolumi da questo braccio di ferro sono, fortunatamente, ancora una volta, i due bambini salvati.