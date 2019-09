San Marino confisca il tesoro da 19 milioni del presidente del Congo

San Marino ringrazia Sassou-Nguesso, dittatore del Congo, e i suoi familiari, che hanno lasciato nelle casse dello Stato 19 milioni di euro. Il dittatore, infatti, anni fa, aveva scelto San Marino come paradiso per depositare parte dei soldi sporchi, che venivano poi riciclati. E, dopo la scoperta dei magistrati, il tribunale ha deciso per la confisca di quei milioni, che andranno a finire nelle casse del piccolo Stato.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e raccontato dal Corriere della Sera, i soldi congolesi partivano da un ente pubblico, gestito dai parenti del presidente Nguesso, per essere dirottati su diversi conti della Banca Commerciale Sammarinese, gestiti da un broker francese. Lì, i soldi venivano ripuliti e spesi, nei modi più disparati. Un sarto parigino, per esempio, ha ricevuto un pagamento da quasi 2,5 milioni di euro, altri 2,3 milioni sono stati spesi in orologi e 114mila in mocassini di coccodrillo, mentre all'hotel superlusso sono stati destinati oltre un milione di euro. Altri soldi sono stati spesi nelle 60 auto da 100mila euro in su e nel jet privato, usato dalla famiglia del dittatore per tornare in Africa.