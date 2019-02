San Pietroburgo, crolla edificio dell'università: persone tra le macerie

Paura nella città russa di San Pietroburgo, dove questo pomeriggio si è verificato un crollo all’interno di un edificio universitario dell’Itmo, un istituto dedicato alla ricerca di tecnologie informatiche, meccaniche ed ottiche.

La frana, che ha coinvolto diversi piani della struttura, è avvenuta quando alcuni studenti del primo e del secondo anno si trovavano a lezione per delle attività extracurricolari.

Il personale dell’ateneo ha immediatamente fatto evacuare tutti coloro che si trovavano all’interno dell’edificio, riuscendo a mettere in salvo almeno 86 persone.

Stando alle ultime notizie, tuttavia, si teme che alcuni studenti possano essere rimasti intrappolati sotto le macerie e non siano riusciti ad uscire in tempo quando lo stabile è collassato, portando con sé soffitti e pavimenti.

Almeno 20, quindi, sarebbero le persone ancora intrappolate.

Dal ministero russo delle Situazioni di Emergenza, intanto, fanno sapere che “non si registrano, al momento, vittime in seguito al crollo parziale dell'edificio che ospita l'Università di Ricerca per le tecnologie informatiche, la meccanica e l'ottica (Itmo) di San Pietroburgo” . Questo riferisce la nota, riportata anche da “Ansa”.

Momenti di grande tensione, dunque, per i cittadini di San Pietroburgo. A quanto pare nell’edificio di via Lomonosov erano in corso dei lavori di ristrutturazione.

Sul posto si trovano ancora le forze dell’ordine insieme alle unità di soccorso.