Sangue in Inghilterra: due giovani uccisi a Londra e Liverpool

In Inghilterra, nel giro di poche ore, si sono consumate due morti violente, che hanno coinvolto due ragazzi, rispettivamente di 20 e 17 anni.

A Liverpool, un giovane è morto dopo essere stato accoltellato, alle quattro di ieri notte. Quando i paramedici e le forze dell'ordine hanno ricevuto la chiamata che li informava della presenza di un ragazzo ferito al centro di Liverpool, in Hannover Street, sono intervenuti immediatamente. Il ventenne è stato subito portato in ospedale, ma poco dopo è morto per le ferite riportate. Lee Turner, sovrintendente della polizia, ha detto che "il crimine non sarà tollerato nel Merseyside e chi sarà trovato con un’arma sarà assicurato alla giustizia" . Sono ora in corso tutte le indagini del caso.

Nelle stesse ore, dall'altro lato dell'Inghilterra, a Londa, un ragazzo di diciassette anni è stato ucciso con un colpo di pistola, nella zona Southwark. Quando i soccorsi, avvertiti dello scatenarsi di una sparatoria, sono arrivati sul posto, il corpo del giovane giaceva a terra esamine e non c'è stato niente da fare per salvarlo. La Metropolitan police, che sta indagando, chiede la collaborazione di "chiunque fosse nei pressi di Aberfeldy House al momento della sparatoria" .

Londra sarebbe, a detta dei media internazionali, come riporta Tgcom24, al primo posto sul podio delle capitali violente, un triste primato che l'ha portata a superare New York, per la prima volta nella storia.