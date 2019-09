Scandalo in Francia, malati di Alzheimer usati come "cavie umane"

Scandalo in Francia dove 350 malati di Alzheimer sono stati usati per sperimentazioni selvagge. Siamo a Poitiers, nella regione della Nuova Aquitania. Qui i medici hanno testato sui malati delle molecole i cui effetti non si conoscono. Usati come "cavie umane" sono stati sia i malati di Alzheimer sia quelli affetti dal morbo di Parkinson, ricoverati in parte nell'abbazia Sainte-Croix. Come riporta Le Monde, i pazienti hanno trascorso lì la notte e al mattino, prima di lasciare la struttura, si sono sottoposti a un esame del sangue. Ed è proprio grazie ai campioni di sangue inviati in un laboratorio che il test illegale è stato scoperto dalle autorità sanitarie.

È intervenuta sull'accaduto la ministra della Salute, Agnès Buzyn. Intervistata da France Inter, Buzyn parla di un "pesante errore". " Sono inorridita e affranta. Ci saranno delle sanzioni ", ha detto. Intanto l'agenzia del farmaco francese ha sporto denuncia contro la Fonds Josefa, un fondo gestito - tra gli altri - dal professore Henri Joyeux e che è basato proprio a Poitiers. L'uomo è stato criticato più volte in Francia dalla comunità scientifica a causa delle sue posizioni anti-vaccini. Sentito dalla stampa francese, il medico ha assicura che quanto accaduto "non ha nulla a che vedere con un test clinico". Al momento, però, non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni.