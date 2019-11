Lo schiaffo agli italiani uccisi: ​ridono dopo condanna a morte

Il ghigno dopo la condanna. I sette jihadisti condannati per la strage di Dacca del 2016 se la ridono dopo la condanna a morte arrivata ieri. La sentenza a quanto pare non li ha intimoriti, anzi le "bestie" che hanno torturato, interrogato, chiesto il Corano a nove nostri connazionali per poi ucciderli in modo barbaro non mostrano segno di pentimento davanti ad una condanna alla pena capitale. Quella foto che li mostrano sorridenti hanno il sapore della beffa per i familiari delle vittime. Non si può ridere davanti alla morte atroce di quegli italiani che hanno conosciuto un dolore indicibile prima di morire.

E come sottolinea Magdi Cristiano Allam sulla sua pagina Facebook, probabilmente questi jihadisti col sorriso stampato sul viso ghignano perché credono nel Corano che consegna il Paradiso a chi uccide nel nome di Allah. Di fatto però la condanna non ha certo restituito ai familiari delle vittime serenità. C'è chi sostiene che saranno perse altre vite come afferma all'Adnkronos Fabio Tondat, fratello di Marco, imprenditore 39enne di Cordovado rimasto ucciso: " Oggi se in un certo senso si può chiudere una fase, per me è comunque una giornata triste, perché dopo quello che è successo quella notte a Dacca, in seguito alle indagini e in base alle leggi in vigore in quel paese, altre vite andranno perse. Al di là quanto possano aver commesso, una condanna a morte significa comunque la morte di una persona ".