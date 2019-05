Scopre di aver preso Hiv e suo marito la impicca: "Mi hai tradito con altri"

Una storia assurda e tragica quella che ha avuto luogo in Pakistan. Un uomo ha impiccato nel giardino di casa la moglie dopo che questa ha scoperto di avere l'Hiv. Secondo quanto riportato, a scatenare la furia dell'uomo ha giocato anche il sospetto che la donna lo avesse tradito.

La vittima, 32enne madre di quattro figli, viveva con il marito in un villaggio nel distretto di Shikarpur, nel centro del Pakistan. Il sospettato, che accusava la consorte di avere una relazione extraconiugale, è stato arrestato mentre i suoi complici sono ancora in fuga.

Shikarpur si trova vicino a Ratodero, un villaggio in cui 681 persone, tra cui 537 bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni, sono stati infettati dall'Hiv a causa delle cattive pratiche mediche, in particolare di un pediatra che utilizzava una sola siringa per tutte le operazioni. "L'uso di siringhe usate potrebbe essere una delle cause della diffusione della malattia", ha spiegato Zafar Mirza, consigliere per la salute del premier Imran Khan. Negli ultimi giorni oltre 21 mila residenti dell'area sono stati sottoposti ai test.

Stessi episodi sono accaduti nel sud del Paese. Un medico pediatra, secondo quanto riportato, avrebbe usato sempre la stessa siringa contaminata e così i bambini sono stati infettati. È quanto risulta da uno screening condotto dall'Oms che ora sta gettando nel panico la popolazione di Ratodero, nella provincia meridionale del Sindh. Delle 15.200 persone esaminate, 434 bambini e 103 adulti sono risultati sieropositivi.