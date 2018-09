Scopre di essere incinta di 37 settimane: i test erano negativi

Sentiva degli strani dolori e si è subito fatta vistare da un medico. Così una giovane studentessa di Dublino ha scoperto di essere incinta di 37 settimane. Laura Molloy non aveva alcun sintomo della gravidanza e aveva anche fatto due test risultati negativi.

Un mese dopo la visita, la studentessa ha dato alla luce Finn che adesso ha tre anni. "Quando sono andata a fare la visita, temevo di avere un tumore" , ha spiegato la giovane in un documentario ripreso dal Daily Mail.

Superate le 28 settimane, l'ormone che rivela la gravidanza diminuisce e per questo motivo i test che aveva fatto la ragazza davano un esito negativo. I medici le hanno anche spiegato che la pancia non era evidente per il fatto che il piccolo stava crescendo dietro la sua placenta.