Scopre che il compagno è già sposato: madre annega in mare i 2 figli

Sognava una famiglia, con l'uomo che amava. Ma lui, in realtà era già sposato, con un'altra donna e quando le ha chiesto di avere un legame poligamo, Ekaterina non ci ha visto più e ha compiuto il gesto più terribile che una madre possa compiere: uccidere i propri figli.

La donna russa, 27 anni, aveva due figli: Valentin, un bambino di 5 anni e Milana, una femminuccia di sei mesi, quest'ultima avuta con l'uomo già sposato. Quando la donna ha scoperto che il padre di sua figlia aveva già un'altra moglie, gli ha chiesto spiegazioni. E lui, in tutta risposta, le avrebbe proposto di diventare la sua seconda moglie, in una relazione poligama, quella dove un marito ha più di una donna. Lei, allora, avrebbe rifiutato e lui si sarebbe trasferito a vivere con l'altra donna. A quel punto, alla giovane mamma il mondo deve essere crollato addosso, secondo quanto racconta un'amica della 27enne.

Così Ekaterina ha preso i suoi bambini e li ha portati in spiaggia. Poi li ha legati con una corda e li ha trascinati in mare, annegandoli. Poi ha cercato di uccidersi a sua volta, senza riuscirci. Alcune persone, infatti, avevano sentito le urla disperate di Valentin ed erano accorsi sul posto, in tempo per salvare la donna. Per i due bambini, invece, non c'è stato nulla da fare: Milana è morta annegata in mare, mentre il bambino è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Ora Ekateria è stata posta sotto custodia e rischia fino a 20 anni di carcere per duplice omicidio.