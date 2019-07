Se la Francia paga uno staff per leggere la posta a lady Macron

"Le spese per le attività e la gestione della Presidenza della Repubblica sono aumentate di 5,8 milioni di euro rispetto all'anno scorso". Lo scrive la Corte dei Conti in un rapporto pubblicato giovedì scorso. Non succede in Italia, ma in Francia, dove il quotidiano Le Figaro ha pubblicato un articolo che racconta il boom delle spese dell'Eliseo. Tra il 2017 e il 2018, il budget a disposizione del presidente Emmanuel Macron è passato da 103 a 108,88 milioni di euro.

Un incremento di circa il 5 per cento che i giudici francesi addebitano all'aumento del volume di attività della Presidenza della Repubblica, compresa la corrispondenza della Première Dame. Infatti - riferisce sempre la Corte dei Conti transalpina - Brigitte Macron ha speso in un anno 279.144 euro per pagare lo stipendio al suo staff, costituito da due segretarie (una a tempo pieno e l'altra part-time), un direttore e un capo del personale.

Vacanze, parrucchiera e corrispondenza

Poi ci sono i 100 mila euro rimborsati per le vacanze con il marito, e i 5.200 euro mensili per la parrucchiera personale. Ma la spesa più "bizzarra" di lady Macron è legata all'incarico di massima responsabilità (si fa per dire) assegnato a sette persone, chiamate a leggere la sua corrispondenza. Sembra incredibile, ma secondo i media francesi la moglie del presidente riceve ogni anno quasi 20 mila lettere, una media di 150 al giorno. Circa il 15% delle missive che, ha raccontato Le Parisien, vengono recapitate ogni giorno all'Eliseo, molte delle quali indirizzate al presidente Macron.

Tra i destinatari delle buste infilate dai cittadini francesi nelle boites aux lettres c'è pure Nemo, il cagnolino presidenziale che riceve non solo saluti, ma anche regali e crocchette.