Il Senato della Florida ora arma gli insegnati

Dopo la sparatoria alla Marjory Stoneman Douglas Hogh School, il Senato dello stato della Florida ha approvato una progetto di legge per inquadrare l'uso delle armi.

Le discussioni, secondo quanto riportato dal Miami Herald, sono state intense e faticose. Da una parte i Repubblicani - che non volevano alzare l'età minima per acquistare un'arma da 18 a 21 anni - dall'altra i Democratici, contrari all'idea di armare gli insegnanti. D'accordo con quest'ultimi anche i genitori degli alunni, secondo i quali avere dei professori armati non renderebbe la scuola un luogo più sicuro.

Le novità della legge

La proposta di legge, che ora passerà alla Camera, prevede quindi di alzare l'età minima per acquistare un'arma a 21 anni, come del resto vale a livello nazionale. Non sarà però proibita la vendita di fucili semi-automatici, stesso tipo di arma usata dal killer di Parkland, Nikolas Cruz.

Inoltre, per avere avere la conferma dell'acquisto si dovrà attendere tre giorni e saranno vietati i bump stocks. Da specificare è che gli insegnanti potranno armarsi solo se i sovrintendenti o il consiglio scolastico approvano.

Le forze dell'ordine avranno inoltre maggiori poteri per sequestri preventivi nei confronti di persone che sono considerate mentalmente incapaci o minaccia per la comunità, mentre collateralmente aumenteranno anche i fondi per i programmi di salute mentale delle scuole.

Secondo il senatore repubblicano Bill Galvano, il disegno di legge dimostra che i politici stanno ascoltando i sopravvissuti e le famiglie delle vittime della sparatoria del mese scorso a Parkland.

Stretta alla legge sulle armi anche in Oregon: per primo dopo la strage nel liceo a Parkland in Florida, lo Stato della costa occidentale ha deciso di vietare l'acquisto e il possesso di armi da parte di persone che hanno precedenti per violenza domestica o stalking.