Il senzatetto è ricoverato e i suoi cani lo aspettano ​per ore fuori dall'ospedale

Era stato ricoverato all'ospedale di Rio do Sul, un comune di Santa Caterina, in Brasile. E per tutta la notte i suoi amici sono rimasto ad aspettarlo sulla porta, senza mai allontanarsi. Lui è un senzatetto del posto e i suoi fedeli compagni, 4 in tutto, sono dei cani.

Per tutta la notte, mentre César si trovava in un letto di ospedale, dove era arrivato verso le tre di notte, i suoi cani sono rimasti uno accanto all'altro sull'uscio, aspettando pazientemente di rivedere il loro padrone. A immortalare la scena è stata un'infermiera, Cris Mamprim, che ha condiviso la foto su Facebook, raccontato la scena che si è trovata di fronte.