Sesso, alcol e droga con gli amici del figlio adolescente: arrestata 47enne

Avrebbe fatto sesso con due minorenni e avrebbe fornito loro anche sostanze stupefacenti e alcol durante un festino nella sua abitazione di Oak Park, in California, negli Stati Uniti. La storia ha come protagonista una mamma di 47 anni, accusata di aver avuto rapporti sessuali con due ragazzini di 14 anni e di aver dato loro marjiuana e bevande alcoliche durante un party a casa sua.

Secondo quanto riportato da Dagospia, Amalia Utz è stata arrestata mercoledì scorso dopo una segnalazione anonima, in cui si denunciava che la 47enne aveva avuto un approccio sessuale con un adolescente. La donna, cha ha un figlio iscritto alla Medea Creek Middle School di Oak Park, adesso è sospettata di essere coinvolta in atti sessuali con due ragazzi e di avere avuto rapporti orali con un altro minore.

Dalle indagini, per ora, è emerso che la donna avrebbe ospitato il festino a base di alcol e droga, al quale aveva partecipato anche il figlio e i suoi compagni, nella sua abitazione. In quella circostanza la polizia sarebbe stata chiamata più volte per schiamazzi. Secondo gli agenti e i vicini di casa della donna, l'abitazione era nota per ospitare party ai quali, di frequente, partecipavano dei ragazzini. Il 9 ottobre, Amalia Utz è stata incarcerata nella prigione della contea di Ventura, con l'accusa di atti osceni con un adolescente di atti sessuali con un minore di età inferiore ai 16 anni. La 47enne, però, è stata rilasciata dopo aver pagato una cauzione di 20mila dollari, ma dovrà tornare in tribunale il 25 ottobre.