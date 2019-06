Shannie, la prima hostess con la sindrome di Down

Shannie ha 17 anni e ha coronato il suo sogno: diventare una hostess della American Airlines, la prima con la sindrome di Down. Shantell Pooser (Shannie è il suo diminutivo) ha anche una malattia degenerativa all'apparato respiratorio, che non le lascia ancora molto tempo da vivere.

Da quando era piccola ama gli aerei, forse anche grazie ai frequenti viaggi che era costretta a fare per andare in Ohio, al Cincinnati Children's Hospital. A bordo di quei voli, la madre della ragazza si è accorta che la figlia adorava ogni cosa degli aerei e aveva iniziato ad imparare tutte le procedure effettuate dagli assistenti di volo, tanto che ricordava e ripeteva le istruzioni che le hostess danno ai passeggeri prima del decollo.

Dato il suo amore per gli aerei, la madre aveva deciso di regalare a Shannie, per i suoi 17 anni, una festa a tema e aveva contattato la American Airlines, sperando che la compagnia le regalasse qualche fascetta per i bagagli. Ma la compagnia aerea le ha messo a disposizione addirittura un intero aereo, per una festa indimenticabile, organizzata nello spazio riservato alla prima classe, su un CRJ-900.