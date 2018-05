"Shoah causata da comportamento ebrei". Ed è bufera su Abu Mazen

Il presidente palestinese Abu Mazen è finitop al centro di una bufera politica senza precedenti. Nella riunione del Consiglio nazionale palestinese, secondo quanto riferito dalla Bbc, avrebbe affermato che l'Olocausto è stato il risultato delle attività finanziarie e dai "comportamenti sociali" degli ebrei europei, come "l'usura, le banche e cose del genere" . Queste dichiarazioni hanno subito scatenato l'ira dei politici israeliani e degli attivisti per i diritti umani che adesso lo accusano di antisemitismo.

"In Europa orientale e occidentale gli ebrei sono stati periodicamente massacrati nei secoli, fino all'Olocausto" , avrebbe detto Abu Mazen durante la riunione del Consiglio nazionale palestinese. "Ma perché è accaduto?" , si sarebbe poi chiesto. "Loro dicono: 'È perchè siamo ebrei'. Vi porterò tre ebrei, con tre libri, che dicono che l'odio verso gli ebrei non è causato della loro identità religiosa, ma dalle loro funzioni sociali" . Per Abu Mazen, insomma, il problema sarebbe "differente" . "La 'questione ebraica', che era diffusa in tutta Europa, non era diretta contro la loro religione - avrebbe, poi, continuato - ma le loro funzioni sociali, legate all'usura, all'attività bancaria e simili" .