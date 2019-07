Si tuffano nel lago (tossico) per avere like: influencer in ospedale

Roccia a picco nelle acque cristalline. Il lago sul Monte Neme in Spagna è un paesaggio da cartolina che richiama turisti e influencer da ogni parte del mondo. Peccato percò che le acque turchesi siano altamente contaminate dalle sostanze chimiche riversate per anni da una miniera di tungsteno che sorge nelle vicinanze.

Un cartello avvisa passanti e turisti dei pericoli che si corrono immergendosi in acqua, ma pare che agli influencer questo non faccia paura. Sempre alla ricerca di una foto perfetta, le star del web si tuffano nel lago cristallino nella speranza di ricevere un boom di like sui social.

In molti però si sono sentiti male. Alcuni sono stati ricoverati in ospedale, altri hanno avuto problemi allo stomaco e forti irritazioni alla pelle. Per ammalarsi, non serve buttarsi in acqua: il solo terreno circostante è pericoloso perché ricoperto di fango tossico.

Questa zona, spiega il Messaggero, è chiamata la "Chernobyl della Galizia" e il colore azzurro intenso del lago è dovuto proprio alla contaminazione chimica. Un paesaggio tanto bello quanto pericoloso. Ma gli influencer non si fermano davanti a niente pur di scattare la foto perfetta.