Siria, attacco a Idlib: 40 morti durante vertice jihadista

In Siria infuria ancora la guerra e Idlib, l'ultima roccaforte degli jihadisti al confine con la Turchia, la battaglia continua a essere molto pesante, in termini di forze coinvolte e di numero di vittime. L'esercito siriano, fedele al governo di Bashar al Assad, continua nella sua avanzata verso il confine turco con l'appoggio di artiglieria e aviazione, spesso russa. In molti la chiamano la battaglia finale, quella che dovrebbe decidere definitivamente il conflitto. Ma sembra che la guerra, in Siria, non sia destinata a finire nel brevissimo termine.

Oggi un nuovo attacco missilistici compiuto dalle forze di Damasco ha provocato circa 40 vittime. Una vera e propria strage, se si pensa che i miliziani jihadisti si nascondono anche tra i civili proprio per evitare che forze aeree e terrestri delle'esercito siriano e russo colpiscano indiscriminatamente sulla città. Ma il sangue continua a scorrere copioso. E adesso in molti si interrogano su chi possa essere l'autore di questo attacco. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, il centro legato ai ribelli e di base nel Regno Unito, non è ancora chiara la responsabilità di quanto avvenuto a Idlib. Come riportato da Tgcom24, l'attacco è avvenuto mentre nella roccaforte si incontravano i capi di alcuni gruppi jihadisti, in particolare Hourras al-Din, legato ad Al Qaedae Ansar al-Tawhid. Il vertice dei miliziani stava avvenendo in un campo di addestramento all'interno della città di Idlib. Una città che si prepara alo scontro finale, tanto che le forze armate di Assad hanno già garantito, insieme ai russi, un corridoio di fuga per i civili mentre la Russia,proprio ieri, aveva annunciato il cessate-il-fuoco.