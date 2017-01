Siria, autobomba ad Azaz: almeno 60 morti

L'Isis ha piazzato un'autobomba ad Azaz, in Siria, causando la morte di 43 persone. Come riferito dall'agenzia di stampa turca Dogan diverse fonti hanno parlato di un camion carico di carburante, esploso nel centro della cittadina in mano ai ribelli, al confine con la Turchia. Tra le vittime secondo l'Osservatorio dei diritti umani ci sono molti civili. Il camion, hanno aggiunto gli attivisti, è esploso di fronte al tribunale, vicino al mercato.

L'agenzia turca Anadolu ha però citato un medico locale secondo cui i morti sono almeno 60 e i feriti oltre 50. Azaz è controllata dall'Esercito siriano libero, alleanza di gruppi ribelli moderati i cui combattenti, con il sostegno dell'esercito turco, hanno cacciato lo Stato islamico dall'area di confine.