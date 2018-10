Siria, De Mistura lascia l'incarico di inviato delle Nazioni Unite

Staffan De Mistura, inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, ha annunciato che lascerà l'incarico a fine novembre. L'annuncio è stato dato durante una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che aveva proprio come oggetto la Siria e la guerra che sta colpendo il Paese da ormai sette lunghissimi anni.

Il diplomatico ha detto di lasciare l'incarico " per ragioni personali ", dopo " quattro anni e quattro mesi " di missione. De Mistura ha anche detto che la prossima settimana, il 24 ottobre, su invito delle autorità del governo di Damasco, si recherà nella capitale della Siria per discutere della possibilità e dei difficili negoziati per formare un comitato costituzionale. Il ruolo di questo organismo dovrà essere quello di elaborare la nuova Costituzione siriana.